سالم القاسمي: ثقافة مجتمعية أصيلة

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يُمثّل نموذجاً إماراتياً رائداً في العطاء، يستلهم القيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، متخذاً منها أساساً لمسيرة الدولة.

وأشار معاليه إلى أن ثقافة العطاء ليست مبادرات موسمية، بل إنها جزء أصيل من هويتنا الوطنية، ونهج مستمر تتوارثه الأجيال.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: «إن إرث زايد الإنساني لم يقتصر على المبادرات الإنسانية فحسب، بل تجاوز ذلك ليؤسّس لمدرسة فكرية وثقافية متكاملة، جعلت من العمل الإنساني نهج حياة وثقافة مجتمعية أصيلة. وقد أثبت الوالد المؤسّس أن القيم حين تقترن بالفعل تصبح نهجاً راسخاً يعكس مكانة دولة الإمارات».