أحمد بالهول الفلاسي: استحضار «إرث زايد»

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يُمثّل محطة وطنية متجددة لاستحضار الإرث الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي جعل من العطاء نهجاً مستداماً، ومن الأخوّة الإنسانية ركيزةً أصيلة في الهوية الإماراتية ونسيجها المجتمعي.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قُدُماً برؤية طموحة تجعل من العمل الإنساني محرِّكاً رئيسياً لسياساتها التنموية، مما عزّز مكانة دولتنا كنموذج عالمي ملهم في الريادة الإنسانية، وشريكاً فاعلاً ومسؤولاً في دعم استدامة المجتمعات وتعزيز جودة حياة الشعوب الأكثر احتياجاً».