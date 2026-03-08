الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بالهول الفلاسي: استحضار «إرث زايد»

أحمد بالهول الفلاسي: استحضار «إرث زايد»
8 مارس 2026 04:32

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن «يوم زايد للعمل الإنساني» يُمثّل محطة وطنية متجددة لاستحضار الإرث الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي جعل من العطاء نهجاً مستداماً، ومن الأخوّة الإنسانية ركيزةً أصيلة في الهوية الإماراتية ونسيجها المجتمعي.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قُدُماً برؤية طموحة تجعل من العمل الإنساني محرِّكاً رئيسياً لسياساتها التنموية، مما عزّز مكانة دولتنا كنموذج عالمي ملهم في الريادة الإنسانية، وشريكاً فاعلاً ومسؤولاً في دعم استدامة المجتمعات وتعزيز جودة حياة الشعوب الأكثر احتياجاً». 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©