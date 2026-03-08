الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
موزة بنت مبارك: مواصلة نهج العمل الخيري

موزة بنت مبارك: مواصلة نهج العمل الخيري
8 مارس 2026 04:32

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن بناء الأسرة الإماراتية المستمرة والمتماسكة تصدّر أجندة الأولويات الوطنية للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. 
وأضافت: إن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني مناسبة وطنية تُجسّد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مواصلة نهج «زايد الخير» في العطاء الإنساني والعمل الخيري.
وقالت: إن احتفاء هذا العام يأتي متزامناً مع «عام الأسرة»، وهو ما يعكس استمرار نهج القائد المؤسس وإرثه الوطني المستدام، والذي تُواصل قيادتنا الرشيدة السير على نهجه، وهنا نستذكر بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد للوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». 

