خولة السويدي: قيم إنسانية سامية

أبوظبي (وام)



أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، ورئيسة خولة للفن والثقافة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يُعد مناسبة وطنية راسخة نستذكر فيها القيم الإنسانية السامية التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى من خلال رؤيته الحكيمة أسس العمل الإنساني والخيري، ليصبح العطاء والتسامح جزءاً لا يتجزأ من هوية دولة الإمارات العربية المتحدة ورسالتها الحضارية إلى العالم.

وأوضحت سموها أن هذه المناسبة الغالية تعكس الإرث الإنساني العظيم الذي تركه القائد المؤسس، والذي امتدت أعماله لتشمل مختلف شعوب العالم، ليغدو رمزاً عالمياً للعمل الإنساني ونموذجاً في ترسيخ قيم التكافل والتراحم بين الناس.

وأكدت أن دولة الإمارات تواصل، بفضل قيادتها الرشيدة، مسيرتها في ترسيخ قيم الخير وتعزيز المبادرات الإنسانية والتنموية.