الإثنين 9 مارس 2026
محمد بن خليفة: نهج مستدام للخير

8 مارس 2026 04:32

أبوظبي (وام) 

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى أركان نهج مستدام للخير والعطاء حول العالم. 
وقال سموه، في كلمة له بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من شهر مضان من كل عام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً تستحضر في هذا اليوم الإرث الخالد للقائد المؤسس الذي امتدت أياديه البيضاء إلى العالم كله بذلاً وعطاء وسخاء ووقوفاً ودعماً للضعفاء. 
ونوه سموه بأن عطاء الشيخ زايد لم يقف عند الأفراد فحسب بل امتد ليشمل تشييد المنازل وحفر الآبار وبناء المستشفيات والمدارس وكفالة الأيتام في أنحاء العالم حتى أضحت الإمارات بفضل رؤيته، طيب الله ثراه، أنموذجاً للعمل الخيري والإنساني تنصر الضعيف وتساعد المحتاج وتغيث المنكوب. 

