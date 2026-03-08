الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

في «يوم المرأة العالمي».. الإمارات نموذج رائد في التوازن بين الجنسين

في «يوم المرأة العالمي».. الإمارات نموذج رائد في التوازن بين الجنسين
8 مارس 2026 04:34

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تحتفل دولة الإمارات بـ«يوم المرأة العالمي» في 8 مارس من كل عام، وهي مناسبة عالمية مهمة يُحتفى فيها بإنجازات المرأة ودورها في بناء المجتمعات وتطويرها في مختلف المجالات، وتقديراً لدورها المؤثر، معززة مكانتها كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة عالمياً. وفي دولة الإمارات تحظى هذه المناسبة باهتمام كبير، حيث تُقام فعاليات وأنشطة متنوعة تعكس تقدير الدولة لمكانة المرأة وإسهاماتها في مسيرة التنمية والازدهار، انسجاماً مع رؤية قيادتها الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقد حقّقت المرأة الإماراتية إنجازات بارزة في مجالات عديدة، مثل التعليم والاقتصاد والعلوم والقيادة الحكومية، مما جعلها شريكاً أساسياً في نهضة الدولة، حيث عملت الدولة منذ تأسيسها على دعم مشاركتها في شتى الأصعدة، وقد أسهمت السياسات الحكومية والبرامج الوطنية في توفير فرص متكافئة للمرأة، مما مكّنها من تحقيق إنجازات بارزة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.
كما قامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بدور مهم في دعم قضايا المرأة الإماراتية من خلال مبادراتها ومشروعاتها، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة، وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، وتعمل مؤسسات عديدة مثل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برامج تدريبية ومبادرات توعوية تساعد المرأة على تطوير مهاراتها والمشاركة في بناء المجتمع.

السياسة الوطنية
أطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عزّزت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما أن 26% من مجلس الوزراء من العنصر النسائي يقُدن ملفات حيوية مثل التعليم، والتغير المناخي والبيئة وتمكين المجتمع والأسرة فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكّل71% من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي، و13% من مجموع سفراء الدولة المعتمدين لدى دول العالم.

المراكز المتقدمة
تواصل دولة الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، ومؤشرات التنافسية العالمية المعنيّة بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ حققت المركز الأول إقليمياً ضمن تقرير «الفجوة بين الجنسين» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، واحتلت الدولة المرتبة الثالثة عشرة عالمياً والأولى إقليمياً في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025، كما حققت نسبة 82.5 نقطة من أصل 100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، والمرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لعام 2023/ 2024.

نموذج عالمي

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب

وبفضل هذه الجهود، أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في دعم وتمكين المرأة، حيث تسهم بشكل فعّال في تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة والفرص المتكافئة على مستوى العالم، وتعزّز دور المرأة في مختلف المجتمعات، فضلاً التعاون الدولي لدعم قضايا المرأة، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات التي تناقش سبل تمكين النساء وتبادل الخبرات بين الدول، مما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في التنمية على المستوى العالمي.

مبادرات عالمية 

تسعى دولة الإمارات إلى دعم وتمكين المرأة ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى العالمي، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، التي تعزّز دور المرأة في التنمية والسلام والاستقرار، منها مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، حيث تم من خلالها تدريب ما يزيد على 500 امرأة، فضلاً عن مشروع المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، الذي تم اعتماده في قمة القادة 2023 لتأسيس منصة تجمع الدول العربية لدعم ريادة المرأة والمساهمة في توسيع الشراكات بين رائدات العمل في الوطن العربي وتعزيز الاقتصاد، ومبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في المجال الزراعي وغيرها من المبادرات الاستثنائية.

المرأة الإماراتية
الإمارات
يوم المرأة العالمي
التوازن بين الجنسين
تمكين المرأة
تمكين المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©