علوم الدار

تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة  هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

أحمد المهيري
8 مارس 2026 04:33

دبي (الاتحاد)

كرّمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها السادسة والعشرين لعام 2025.
وسجّلت المسابقة في دورتها السادسة والعشرين مشاركة واسعة بلغت 1.666 متسابقاً ومتسابقة.
كما تصدّر المواطنون الإماراتيون جنسيات المشاركين بعدد 1.028 مشاركاً
وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا المحفل القرآني في رحاب شهر رمضان المبارك، يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموّه لدعم تمسُّك الأجيال بهويتهم وقيمهم، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.

