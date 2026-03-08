15 ألف درس ومحاضرة في النصف الأول من رمضان بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تنظيم نحو 14850 درساً ومحاضرة في مساجد إمارة الشارقة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، إلى جانب 40 محاضرة في المؤسسات والدوائر الحكومية، و30 محاضرة وخاطرة دعوية عبر البث المباشر في منصاتها الرقمية، ضمن برنامجها الرمضاني الوعظي الهادف إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإيمانية لدى أفراد المجتمع.

كما استقبل مركز الإفتاء بالدائرة خلال الفترة نفسها 1850 فتوى واستفساراً شرعياً من الجمهور عبر الهاتف المجاني (8001441)، إضافة إلى نشر 30 مقطعاً مرئياً توعوياً عبر حسابات الدائرة في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يواكب الإقبال المتزايد من الجمهور على الاستفادة من البرامج الدينية خلال الشهر الفضيل.

وأكدت الدائرة أن هذه البرامج تأتي في إطار خطتها الرمضانية الشاملة التي تهدف إلى استثمار أجواء الشهر المبارك في نشر الوعي الشرعي الصحيح، وتعزيز دور المسجد كمركز للتوجيه والإرشاد، وتلبية احتياجات المجتمع الدينية والمعرفية، في ظل الإقبال الكبير على المساجد والدروس العلمية خلال رمضان.

وتركزت الدروس والمحاضرات في مساجد الإمارة حول بيان أحكام الصيام وآدابه وفضائله، ومعالجة المسائل الفقهية التي يحتاجها الصائم في حياته اليومية، وذلك من خلال الدروس اليومية المستمدة من كتاب الدائرة «الدرر البهية في الدروس الرمضانية»، إلى جانب دروس تفسيرية تسلط الضوء على معاني الآيات القرآنية وما تتضمنه من هدايات وتوجيهات تربوية وإيمانية.

كما شملت البرامج الدعوية محاضرات توعوية تناولت فضل الصدقة والعمل الخيري وأهمية التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، وحث المجتمع على البذل والإحسان، وبيان المقاصد السامية للصيام في تهذيب السلوك وتعزيز القيم الأخلاقية.

وانطلاقاً من رسالتها في نشر المعرفة الدينية بين مختلف شرائح المجتمع، خصصت الدائرة 95 مسجداً لتنظيم دروس وخواطر دعوية بلغات متعددة للجاليات غير العربية، من بينها الإنجليزية والأردية والماليبارية، بما يسهم في إيصال الرسالة الدينية الوسطية إلى مختلف المقيمين في الإمارة.

كما عززت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة حضورها الوعظي عبر مختلف المنصات الإعلامية في الإمارة، من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الإعلامية المحلية.