الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أطباء: ضرورة التقييم الطبي المبكر لضمان صيام آمن

ضرورة استشارة الطبيب والتحقق من مواعيد جرعات الأدوية (من المصدر)
8 مارس 2026 04:33

هدى الطنيجي (أبوظبي)

دعا أطباء المرضى الراغبين في صيام شهر رمضان إلى اتباع عدد من الإجراءات الوقائية لضمان صيام صحي خالٍ من المشكلات من خلال التقييم الطبي الاستباقي، واستشارة الطبيب، والتحقق من مواعيد جرعات الأدوية، خاصة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة.

وقالت الدكتورة سندس أحمد، اختصاصي الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: يُشكّل الصيام تغيراً ملحوظاً في نمط الحياة اليومي ووظائف الجسم؛ لذا يُنصح بالتحضير له مسبقاً من خلال تعديل مواعيد النوم والوجبات تدريجياً، وتقليل استهلاك المنبهات، مع اعتماد نظام غذائي متوازن يساعد الجسم على التكيّف مع ساعات الصيام الطويلة.

ذكرت أنه تزداد أهمية التقييم الطبي قبل شهر رمضان لدى مرضى الأمراض المزمنة، مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، حيث قد تستدعي بعض الحالات تعديل مواعيد الأدوية أو الجرعات لتقليل خطر المضاعفات، وضمان صيام آمن.
وأشارت إلى أنه من الناحية الغذائية، يُوصى بتنظيم الوجبات خلال الفترة بين الإفطار والسحور، وتجنّب الإفراط في السكريات والدهون لما لها من تأثير سلبي على مستوى الطاقة وضبط السكر في الدم. 
وأضافت: كما يُنصح بمراقبة أي أعراض غير طبيعية أثناء الصيام، مثل الدوخة الشديدة، الإغماء، أو أعراض انخفاض مستوى السكر في الدم، والتي تستوجب كسر الصيام، وطلب الاستشارة الطبية حفاظاً على سلامة المريض.

أخبار ذات صلة
حاكما عجمان والفجيرة يستقبلان المهنئين بشهر رمضان المبارك
العلماء الضيوف: «يوم زايد للعمل الإنساني» رسالة خير من الإمارات إلى العالم

وقالت عزيزة المغيولي، اختصاصي علم النفس في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: رمضان ليس مجرد تغيير في مواعيد الأكل والنوم، بل تجربة نفسية متكاملة تُعيد تشكيل علاقتنا بالوقت، بالجسد، وبأنفسنا ومن منظور نفسي، أي تغيير في الإيقاع اليومي يحرّك داخل الإنسان مشاعر متباينة.
وذكرت أن العقل بطبيعته يحب التوقعات الواضحة، عندما يتغيّر الروتين فجأة، يرتفع مستوى التوتر حتى لو كان التغيير إيجابياً؛ لذلك التحضير النفسي لرمضان يعني تهيئة العقل لفكرة التغيير نفسها، لا فقط للصيام، ومن الناحية النفسية، يفيد أن يبدأ الفرد بإعادة تنظيم نومه تدريجياً، وتقليل المنبهات، لكن الأهم هو إعادة ضبط التوقعات، ليس مطلوباً أن يكون المزاج ثابتاً طوال الشهر، ولا أن تكون الطاقة في أعلى مستوياتها، القبول النفسي هنا يقلّل المقاومة الداخلية ويُسهّل التكيّف.

التقلبات النفسية

أضافت: الصيام يؤثر في كيمياء الدماغ، خاصة في الأيام الأولى، حيث قد ينخفض مستوى الطاقة، ويظهر التهيّج أو التوتر، هذا التفاعل طبيعي، وغالباً ما يستقر بعد فترة التكيّف، عند كثيرين، يترافق الصيام لاحقاً مع شعور بالهدوء الذهني، وتحسّن القدرة على ضبط الانفعال، لكن حين يقترن الصيام بقلّة النوم أو ضغط العمل، يتحوّل الأثر إلى إرهاق، هنا يصبح الفرد أكثر حساسية، أقل تحمّلاً، وأسرع انفعالاً، من المهم فهم أن هذه الحالة ليست ضعفاً نفسياً، بل إشارة إلى اختلال التوازن.

التوازن النفسي 

ذكرت عزيزة المغيولي أن العقل لا يعمل بكفاءة تحت الضغط المستمر، حتى لو كان الضغط بنية طيبة، من منظور نفسي، العبادة التي تُؤدّى مع إرهاق شديد قد تتحوّل إلى واجب ثقيل، بينما العبادة الهادئة تعزّز الإحساس بالمعنى والطمأنينة والتوازن في رمضان لا يعني أداء كل الأدوار يومياً بالكفاءة نفسها، بل القدرة على الإصغاء للحالة النفسية في كل مرحلة، والراحة النفسية ليست تقصيراً، بل شرطاً للحضور الذهني والانفعالي.

 

 

 

رمضان
صيام
شهر رمضان
الأدوية
الصيام
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©