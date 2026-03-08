الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«حياكم» في دبي يخدم 2000 متعامل

8 مارس 2026 04:33

آمنة الكتبي (دبي)

أعلنت بلدية دبي أن مركز «حياكم» لخدمة المتعاملين واصل تعزيز تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات متكاملة وسريعة، حيث استقبل خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 2000 متعامل، وأنجز 1369 معاملة، إلى جانب تقديم 631 استشارة متخصصة في مختلف مجالات خدمات البلدية.
وأكدت البلدية أن هذه الأرقام تعكس كفاءة منظومة الخدمات المقدمة عبر مركز حياكم، الذي يهدف إلى توفير تجربة متميزة للمتعاملين تقوم على سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز، بما يعزز مستوى رضا المتعاملين ويواكب توجهات دبي في تطوير الخدمات الحكومية، موضحة أن المركز تلقى خلال الفترة نفسها أكثر من 80 شهادة شكر وتقدير من المتعاملين، وهو ما يعكس مستوى الثقة والرضا عن جودة الخدمات المقدمة، والجهود المستمرة التي تبذلها فرق العمل لتلبية احتياجات المتعاملين بكفاءة واحترافية.
ويأتي تطوير خدمات «حياكم» ضمن جهود بلدية دبي المستمرة للارتقاء بتجربة المتعاملين، وتبسيط الإجراءات، من خلال توظيف الحلول الذكية وتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في كفاءة الخدمات الحكومية وجودتها، ويعكس التزام البلدية بتقديم خدمات مرنة وسريعة تلبي تطلعات المجتمع.
في إطار تطوير منظومة الخدمات والوصول إلى المتعاملين في مختلف المواقع، أشارت البلدية إلى تنفيذ 51 زيارة ميدانية عبر «مركبة السعادة»، التي توفر خدمات بلدية دبي مباشرة في مواقع المتعاملين، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة التقليدية، مؤكدة أن المبادرة تمثل أحد الحلول المبتكرة التي تعتمدها دبي لتعزيز مفهوم الخدمات الاستباقية والقريبة من المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تقديم خدمات ذكية ومتكاملة تركز على راحة المجتمع وتلبية احتياجاته بكفاءة.
 وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين حجز المركبة، من خلال الاتصال بمركزها على الرقم 800900، واختيار الخدمة المطلوب التقديم عليها بعد ذلك سيتصل الموظف المعني بالمبادرة لتحديد الموعد والموقع، والتأكد من جميع البيانات قبل الزيارة ثم التوجه إلى المتعامل لتقديم الخدمة، وأخيراً تسليمه الوثائق المطلوبة للخدمات مباشرة.

