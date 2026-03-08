محمد بن سعود يعزي في وفاة سويدان عبيد حميد الخاطري

رأس الخيمة (وام)



قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سويدان عبيد حميد الخاطري، والد راشد سويدان الخاطري، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

وأعرب سموه، خلال تقديمه واجب العزاء أمس، في شعبية الخواطر بمدينة الذيد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.