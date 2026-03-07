الأحد 8 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد في قصيدة مهداة لرئيس الدولة: محمد ذخر في الدهر وأكبر رصيد

منصور بن زايد في قصيدة مهداة لرئيس الدولة: محمد ذخر في الدهر وأكبر رصيد
8 مارس 2026 02:03

اعتزازاً بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما يجسده من قيم العطاء والوفاء للوطن، نشر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قصيدة على منصة «إكس» عبّر فيها عن مشاعر التقدير لسموه، فهو عزّنا وذرانا عسى عمره مديد. وتالياً نص القصيدة:
عزّنا محمد ذرانا عسى عمره مديد
دام عزّه نعتزي به نهار النايبات
نادر بالفعل وعزومنا بفعله تزيد
في مطاليب العلا والشموخ النايفات
العضيد القايد النادر ونعم العضيد
به نكيد خصومنا والبيارق عاليات
سامعين وطايعين الأمر فيما يريد
كلنا في طوع يمناه زبن العاديات
ميّزه ربي بالأفكار والراي السديد
نحتزم به في الأمور الصعاب الكايدات
كل يوم دارنا ترفل بثوب جديد
وأصبحت بين الأمم بارزة ولها ثبات
عندنا محمد ذخر في الدهر وأكبر رصيد
كاسب العليا وكسبنا بسموه الطايلات

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
