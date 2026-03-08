فخر الوطن: جاهزية تامة لأبطال خط الدفاع الأول لمواجهة التحديات

أبوظبي (الاتحاد)



قال مكتب فخر الوطن، إن أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات يواصلون أداء دورهم البطولي في تعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات، من خلال العمل المتواصل والتنسيق الدقيق بين الجهات الصحية والأمنية والخدمية، بما يعكس نموذجاً متقدماً في الاستعداد والاستجابة للطوارئ.

وأضاف: «تبذل كوادرنا الوطنية جهوداً استثنائية لضمان أعلى مستويات الجاهزية، والتعامل السريع مع أي طارئ، في إطار منظومة وطنية متكاملة تقوم على التخطيط المسبق والتدريب المستمر».

وأكد مكتب فخر الوطن أن «ما يقدمه أبطال خط الدفاع الأول يجسّد روح المسؤولية الوطنية والتفاني في خدمة المجتمع، حيث يعملون على مدار الساعة لضمان سلامة السكان واستمرارية الخدمات الحيوية، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تتطلب استعداداً دائماً».

وتشمل هذه الجهود تنفيذ تدريبات ميدانية متقدمة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات، إضافة إلى تعزيز قدرات الاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على استقرار المجتمع.

ويحظى أبطال خط الدفاع الأول بتقدير واسع من القيادة والمجتمع، تقديراً لتضحياتهم وعطائهم المستمر، حيث يمثّلون خط الأمان الأول في مواجهة الأزمات والطوارئ، ويجسّدون قيم التضحية والانتماء التي تقوم عليها مسيرة دولة الإمارات.