«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم الملتقى الرمضاني الثاني

خلال الملتقى الرمضاني الثاني لعام 2026 في مجلس «الفارس الشهم 2» (من المصدر)
8 مارس 2026 04:33

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الملتقى الرمضاني الثاني لعام 2026 في مجلس «الفارس الشهم 2»، بعنوان «الأسرة والزواج والإنجاب»، وذلك بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام «الهيئة»، ومدراء القطاعات والإدارات، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد، وذلك في إطار حرص «الهيئة» على تعزيز التواصل المؤسسي، وترسيخ قيم التلاحم بين منتسبيها.
وتناول الملتقى عدداً من الموضوعات المرتبطة بأهمية الزواج وتكوين الأسرة، باعتباره مسؤولية مشتركة تقوم على الوعي والاستقرار، حيث استعرض الواعظ سليمان عبدالرحمن الحبش، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الجوانب الدينية المرتبطة ببناء الأسرة، مؤكداً أهمية ترسيخ القيم والتوجيهات الشرعية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، وبناء حياة زوجية قائمة على المودة والمسؤولية.
كما تطرق الاختصاصي خالد أحمد الكعبي، من مؤسسة التنمية الأسرية، إلى الأبعاد الاجتماعية للزواج، مسلطاً الضوء على أهمية الوعي الأسري، وتعزيز مهارات التواصل والتفاهم بين الزوجين، بما يسهم في بناء أسر متماسكة تدعم استقرار المجتمع.

