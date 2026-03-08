الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

النائب العام للاتحاد: يوم زايد للعمل الإنساني يجدد عهد الإمارات بمسيرة العطاء والتكافل

النائب العام للاتحاد
8 مارس 2026 13:14

 أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة وطنية راسخة نستحضر فيها الإرث الإنساني العظيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نموذجاً فريداً في العطاء والعمل الإنساني.

 

وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد رسالة وطنية متجددة لاستلهام نهج القائد المؤسس في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز قيم التراحم والتضامن التي تشكل ركائز أساسية في بناء مجتمع متماسك وآمن، يقوم على التعاون والتكافل وخدمة الإنسان.

 

وأوضح أن الأسرة الإماراتية تظل الحاضنة الأولى لغرس هذه القيم النبيلة في نفوس الأجيال، بما يعزز وعيهم بدورهم الوطني والإنساني، ويغرس فيهم روح المسؤولية والمبادرة لخدمة الوطن والمجتمع والإنسان.

 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب

وأكد أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة العطاء التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وترسخ حضورها العالمي كنموذج رائد في العمل الإنساني وترسيخ قيم السلام والتعايش والتضامن بين الشعوب.

 

وشدد على أن قيم زايد الإنسانية تزداد أهمية في الأوقات التي تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية المجتمعية، حيث يبرهن المجتمع الإماراتي دائماً على تماسكه ووحدته والتفافه حول قيادته الرشيدة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون مكتسباته.

 

واختتم معاليه بالتأكيد على أن يوم زايد للعمل الإنساني سيبقى مناسبة وطنية متجددة لترسيخ القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، بما يعزز مكانتها منارةً للخير والعطاء والسلام في العالم.

المصدر: وام
يوم زايد للعمل الإنساني
حمد سيف الشامسي
النائب العام للاتحاد
الإمارات
