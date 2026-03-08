الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"سلال" تتعاون مع المركز الزراعي الوطني لدعم مزارعي الدولة وتعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي

"سلال" تتعاون مع المركز الزراعي الوطني لدعم مزارعي الدولة وتعزيزاً لمنظومة الأمن الغذائي
8 مارس 2026 14:08

أعلنت "سلال"، الرائدة في قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي، توسيع نطاق عملياتها في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، في خطوة استراتيجية تعكس توجه المجموعة نحو توسيع حضورها الجغرافي على مستوى الدولة، ودعم المزارعين المحليين وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية وتوسيع وصولها إلى الأسواق.

 

وتنطلق المرحلة الأولى من المبادرة في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، حيث ستباشر سلال العمل مع مزارع المنطقة اعتباراً من 9 مارس الحالي، في إطار جهود مشتركة لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي وتمكين المزارعين من تعزيز إنتاجهم وتسويق منتجاتهم بكفاءة أعلى.

 

وتهدف الشراكة إلى تطوير منظومة متكاملة للمزارعين تشمل الدعم الفني، وتطبيق أفضل الممارسات والمدخلات الزراعية إلى جانب الإشراف على مراحل ما بعد الحصاد وتسويق المنتجات، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية.

 

كما ستعمل سلال، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، على إنشاء مركز مخصص لاستلام المحاصيل وتنظيم عمليات توزيعها وتسويقها، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الزراعي في الدولة، ودعم استدامة القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.

 

أخبار ذات صلة
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب

وقال ظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلال: يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة سلال نحو توسيع نطاق عملياتها على مستوى دولة الإمارات وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الزراعية ومن خلال شراكتنا مع المركز الزراعي الوطني، نسعى إلى تمكين المزارعين المحليين وتوفير الدعم الفني والتسويقي اللازم لهم، بما يعزز قدرتهم على زيادة إنتاجهم وتوسيع حضور المنتجات الزراعية الإماراتية في الأسواق، مما يسهم في دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامتها.

 

من جانبه، قال سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني إن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المركز الزراعي الوطني على تعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات وتمكين المزارعين المحليين من خلال منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتنظيم والتسويق. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى رفع جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.

 

تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الغذائي في مختلف إمارات الدولة، من خلال تعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج والتسويق والتوزيع، ودعم المزارعين المحليين، بما يعزز مرونة القطاع الزراعي ويرسخ دوره في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

المصدر: وام
الإمارات
الأمن
الأمن الغذائي
المزارعين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©