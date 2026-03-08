الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 16 صاروخاً باليستياً و113 طائرة مسيرة إيرانية

الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 16 صاروخاً باليستياً و113 طائرة مسيرة إيرانية
8 مارس 2026 14:42

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم 17 صاروخاً باليستياً حيث تم تدمير 16 صاروخاً، فيما سقط 1 صاروخ باليستي في البحر.

كما تم رصد 117 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 113 طائرة مسيرة، بينما سقطت 4 طائرات مسيرة داخل أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 238 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 221 صاروخاً باليستياً، فيما سقط 15 منها في مياه البحر، وسقط 2 صاروخ على أراضي الدولة كما تم رصد 1422 طائرة مسيرة إيرانية وتم اعتراض 1342 منها، فيما وقعت 80 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 4 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة متوسطة وبسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والاثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والأرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر والتركية.

وتؤكد وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
