الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن زايد: نستحضر في يوم زايد للعمل الإنساني، نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس

خالد بن زايد
8 مارس 2026 17:23

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم إنه في يوم زايد للعمل الإنساني، نستحضر نهجاً خالداً أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعل فيه الإنسان القيمة العليا، والعطاء مسؤولية وطنية راسخة.

 

وأضاف سموه بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: لقد آمن  الشيخ زايد بأن قوة الأوطان تُقاس بقدرتها على صون كرامة الإنسان وتمكينه، ومن هنا يأتي دعم أصحاب الهمم في صميم أولوياتنا مؤكداً سموه إن تمكينهم ليس عملاً تكميلياً، بل إلتزام سيادي يعكس جوهر الرؤية الإماراتية في العدالة وتكافؤ الفرص.

 

وقال سموه: في هذه المناسبة، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة البناء على هذه المسيرة الإنسانية العظيمة، وترسيخ بيئة دامجة تضمن لأصحاب الهمم دورهم الكامل شركاء فاعلين في صناعة المستقبل.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
خالد بن زايد
