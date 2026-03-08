"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:55، والمد الثاني عند 04:33، والجزرالأول عند الساعة 10:41، والجزر الثاني عند الساعة 21:52، كما يكون يكون الموج خفيفا في بحر عمان، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:53، والمد الثاني عند الساعة 00:22، والجزر الأول عند الساعة 18:40، الجزر الثاني عند الساعة 07:42.