منصور بن زايد: نجدد العهد على مواصلة طريق زايد في العطاء

جدد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، العهد على مواصلة القيم الإنسانية النبيلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "رسّخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيماً إنسانية نبيلة جعلت من العطاء نهجاً أصيلاً في مسيرة دولة الإمارات".

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان "في "يوم زايد للعمل الإنساني"، نجدد العهد على مواصلة هذا الطريق، إيماناً بأن خدمة الإنسان أينما كان قيمة نعتز بها ومسؤولية نحرص عليها".

