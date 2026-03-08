رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان تداعيات التطورات في المنطقة على الأمن والاستقرار

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من معالي كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المتصاعد وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، تأكيده تضامن بريطانيا مع دولة الإمارات وإدانتها الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضيها وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لسموه للاهتمام الذي تبديه دولة الإمارات بالرعايا البريطانيين المقيمين فيها وضمان سلامتهم خلال هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لرئيس الوزراء لموقف بريطانيا الداعم لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان ضرورة وقف التصعيد والعمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الاقليميين.