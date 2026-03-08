الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

محمد بن راشد: في يوم زايد للعمل الإنساني يتجدد العهد والوعد على استمرار مسيرة العطاء

محمد بن راشد: في يوم زايد للعمل الإنساني يتجدد العهد والوعد على استمرار مسيرة العطاء
8 مارس 2026 20:36

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لتجدد العهد والوعد على استمرار مسيرة العطاء الإنساني في الإمارات.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم زايد للعمل الإنساني، يتجدد العهد والوعد على استمرار مسيرة العطاء الإنساني في دولة الإمارات.. تتجدد الهمة والعزيمة على بقاء العمل الإنساني ركن أساسي من مسيرتنا وأولوياتنا وأهدافنا».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رحم الله زايد الخير.. وطيب ثراه.. وجعل الفردوس الأعلى مثواه».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
