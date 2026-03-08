حمدان بن محمد: زايد الخير أثر باق في قلوب شعبه

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إن يوم زايد للعمل الإنساني فرصة لتذكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه».

وأكد سموه، عبر منصة «إكس»: «في يوم زايد للعمل الإنساني، نستذكر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه … الرجل الذي جعل من الرحمة نهجاً، ومن العطاء رسالة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «زايد الخير أثرٌ باقٍ في قلوب شعبه، وفي كل يدٍ إماراتية تمتد بالخير لكل محتاج، وستبقى الإمارات، كما أرادها زايد، رمزاً للخير والعطاء الإنساني».





