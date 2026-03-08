الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد: إرث زايد الإنساني يواصل إلهامنا لمد يد العون لكل محتاج

حمدان بن زايد: إرث زايد الإنساني يواصل إلهامنا لمد يد العون لكل محتاج
8 مارس 2026 21:21

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، يواصل إلهام الإمارات لمد يد العون لكل محتاج.
 وأوضح سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم زايد للعمل الإنساني نحيي ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونتذكر كيف جعل العطاء جزءاً من حياتنا».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إرثه الإنساني يواصل إلهامنا لمد يد العون لكل محتاج، ويظل منهج الخير ثابتاً في الإمارات، ويعزز قيم التضامن والرحمة محلياً وعالمياً».

أخبار ذات صلة
العلماء الضيوف: «يوم زايد للعمل الإنساني» رسالة خير من الإمارات إلى العالم
نهيان بن مبارك: الشيخ زايد صاحب رسالة إنسانية عميقة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
علوم الدار
رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي
اليوم 00:32
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اقتصاد
"بابكو إنرجيز" البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها
اليوم 11:23
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار
اليوم 11:07
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
"خليفة التربوية" بدء مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 11:02
أسعار النفط(موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع بأكثر من 25٪ ويتجه لتحقيق قفزة يومية قياسية
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©