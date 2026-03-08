حمدان بن زايد: إرث زايد الإنساني يواصل إلهامنا لمد يد العون لكل محتاج

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، يواصل إلهام الإمارات لمد يد العون لكل محتاج.

وأوضح سموه، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم زايد للعمل الإنساني نحيي ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونتذكر كيف جعل العطاء جزءاً من حياتنا».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «إرثه الإنساني يواصل إلهامنا لمد يد العون لكل محتاج، ويظل منهج الخير ثابتاً في الإمارات، ويعزز قيم التضامن والرحمة محلياً وعالمياً».