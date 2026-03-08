الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سيف بن زايد: تحت قيادة رئيس الدولة تظل الإمارات منارةً للخير

8 مارس 2026 21:54

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل منارةً للخير.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم زايد للعمل الإنساني، تتجلى روح العطاء التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجعل من الإمارات رمزاً للعطاء بلا حدود».
وأضاف سموه «اليوم، تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تظل الإمارات منارةً للخير، ويداً تمتد حيث يحتاج الإنسان إلى الأمل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
يوم زايد للعمل الإنساني
