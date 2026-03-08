الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

وزارة الدفاع تنشر لقطات لتدمير مسيّرات إيرانية

وزارة الدفاع تنشر لقطات لتدمير مسيّرات إيرانية
8 مارس 2026 22:15

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، لقطات فيديو تظهر لحظة اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الإماراتية طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.

وقالت الوزارة، عبر منشور على حسابها في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الدفاع
طائرات مسيرة
