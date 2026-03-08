وزارة الدفاع تنشر لقطات لتدمير مسيّرات إيرانية

نشرت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، لقطات فيديو تظهر لحظة اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الإماراتية طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.
وقالت الوزارة، عبر منشور على حسابها في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد".
لقطات تظهر اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية الإماراتية طائرات مسيّرة إيرانية حاولت استهداف الدولة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 8, 2026
لا تهاون بأمن الوطن وسيادته... والقوات المسلحة الإماراتية جاهزة لردع أي تهديد.
Footage showing the UAE’s air defences intercepting and destroying Iranian UAVs that attempted to… pic.twitter.com/vvHmZkcBri