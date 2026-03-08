الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيسة وزراء إيطاليا تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية وتؤكد تضامن بلدها مع الإمارات

خلال اتصال مع رئيس الدولة.. رئيسة وزراء إيطاليا تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية وتؤكد تضامن بلدها مع الإمارات

8 مارس 2026 22:49
8 مارس 2026 22:49

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم، من معالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المتسارع فيها، وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
وجددت معاليها إدانة إيطاليا الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
كما أعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لسموه للاهتمام الذي توليه الدولة للرعايا الإيطاليين المقيمين فيها خلال هذه الظروف الصعبة.
من جانبه، عبَّر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لمعاليها لموقف إيطاليا الداعم والمتضامن مع دولة الإمارات.
وأكد الجانبان أن استمرار التصعيد العسكري يقوِّض الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية والأزمات في المنطقة.

المصدر: وام
