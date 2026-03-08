الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مندوبو دول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة يبحثون مع غوتيريش تداعيات العدوان الإيراني الغادر

8 مارس 2026 22:58

اجتمع المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة لبحث تداعيات العدوان الإيراني الغادر الذي استهدف دول المجلس.

واستعرض اللقاء آخر التطورات جراء العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف منشآت مدنية وبُنى تحتية حيوية ومنشآت الطاقة بالإضافة إلى مطارات وموانئ، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار.

وقدم المندوبون الدائمون إحاطات بشأن حجم الاستهداف الذي تتعرض له دول المجلس، والتداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق ذاته، التقى المندوبون الدائمون لدول المجلس مع كل من المندوبين الدائمين للولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

المصدر: وام
الأمم المتحدة
دول مجلس التعاون
أنطونيو غوتيريش
