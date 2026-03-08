الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات

محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحث معه سبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات
8 مارس 2026 23:09
8 مارس 2026 23:09

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وجرى، خلال اللقاء بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تبادل الأحاديث حول عدد من القضايا الوطنية، واستعراض مسارات العمل الوطني وسبل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، بما يرسخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد، ويعزز رفعة الوطن ورفاهية أبنائه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تمضي بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندة إلى رؤية قيادتها الحكيمة وروح التعاون والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز مكتسباتها التنموية ويحقق تطلعات شعبها.

رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
1.049 مليار درهم دعماً لحملة «حد الحياة»

وقال سموه «إن مسيرة التنمية في دولة الإمارات تقوم على العمل المشترك وتوحيد الجهود لخدمة الوطن والمواطن، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات لترسيخ مكانة دولتنا نموذجاً للتقدم والاستقرار والتنمية المستدامة».
كما أكد سموه أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الابتكار في العمل الحكومي وتعزيز الشراكات الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وترسخ جودة الحياة في دولة الإمارات.

كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالعمل الحكومي وخطط تطويره المستمرة، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات في المبادرات والمشاريع الحكومية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة والمتسارعة التي تشهدها الدولة.

المصدر: وام
محمد بن راشد
منصور بن زايد
لقاء
