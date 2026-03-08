الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سلوفاكيا خلال زيارة عمل إلى براتيسلافا

عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سلوفاكيا خلال زيارة عمل إلى براتيسلافا
8 مارس 2026 23:17

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي روبرت فيكو، رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، بحضور معالي يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، وذلك خلال زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة براتيسلافا.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما استعرض الجانبان فرص تنمية التعاون المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الطاقة المتجددة، وذلك بما يواكب رؤى البلدين التنموية ويعزز جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية سلوفاكيا وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيداً بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وما تتمتع به من فرص واعدة للنمو والتقدم.

كما تناول اللقاء الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لمعالي روبرت فيكو على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.
كما بحث اللقاء سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء معالي سعيد مبارك الهاجري وزير دولة، وعبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.

المصدر: وام
