رئيس الدولة: زايد غرس قِيَماً إنسانية راسخة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، غرس قِيَماً إنسانية راسخة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيماً إنسانية راسخة قامت عليها مسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة «وفي يوم زايد للعمل الإنساني، نجدد التزامنا بمواصلة هذا النهج، انطلاقاً من إيماننا بأن خدمة الإنسان أينما كان واجب ومسؤولية إنسانية وأخلاقية حتى خلال التحديات».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «وستبقى الإمارات دائماً يداً ممدودة بالخير والنماء والتعاون من أجل خير البشرية وازدهارها».