الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب

رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
9 مارس 2026 00:44

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
برقية تعزية
