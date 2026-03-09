الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إكبا» يحتفي بالدفعة الرابعة من زمالة القيادات العربية في الزراعة

«إكبا» يحتفي بالدفعة الرابعة من زمالة القيادات العربية في الزراعة
9 مارس 2026 04:40

دبي (الاتحاد)

احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) باستكمال الدفعة الرابعة من برنامج زمالة القيادات العربية في الزراعة (أولى)، في خطوة تؤكد الدور المتنامي للباحثات في دفع الابتكار الزراعي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك، في إطار العام الدولي للمرأة المُزارعة الذي أعلنته الأمم المتحدة، حيث جمع المنتدى الختامي نحو 50 مشاركاً من قيادات إكبا ومجتمعه البحثي. وخلال الفعالية، عرضت 21 باحثة من تسع دول مشاريعهن البحثية التي تناولت عدداً من التحديات الزراعية الرئيسية، من بينها إنتاج المحاصيل بأساليب ذكية مناخياً، وتعزيز خصوبة التربة، والإدارة المستدامة لسوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى الاستفادة من مخلّفات النخيل في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
وهنّأت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، المشاركات في البرنامج، مؤكدة فخر المركز بإنجازاتهن.

أخبار ذات صلة
تونس: تفكيك 62 خلية إرهابية في 2025
هاميلتون يتمنى إقامة سباق فورمولا -1 في أفريقيا مستقبلاً
المركز الدولي للزراعة الملحية
المرأة
أفريقيا
المناخ
الزراعة
اليوم العالمي للمرأة
آخر الأخبار
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
علوم الدار
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
اليوم 17:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©