«إكبا» يحتفي بالدفعة الرابعة من زمالة القيادات العربية في الزراعة

دبي (الاتحاد)



احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) باستكمال الدفعة الرابعة من برنامج زمالة القيادات العربية في الزراعة (أولى)، في خطوة تؤكد الدور المتنامي للباحثات في دفع الابتكار الزراعي وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك، في إطار العام الدولي للمرأة المُزارعة الذي أعلنته الأمم المتحدة، حيث جمع المنتدى الختامي نحو 50 مشاركاً من قيادات إكبا ومجتمعه البحثي. وخلال الفعالية، عرضت 21 باحثة من تسع دول مشاريعهن البحثية التي تناولت عدداً من التحديات الزراعية الرئيسية، من بينها إنتاج المحاصيل بأساليب ذكية مناخياً، وتعزيز خصوبة التربة، والإدارة المستدامة لسوسة النخيل الحمراء، إضافة إلى الاستفادة من مخلّفات النخيل في إنتاج الأعلاف الحيوانية.

وهنّأت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، المشاركات في البرنامج، مؤكدة فخر المركز بإنجازاتهن.