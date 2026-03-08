الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة

9 مارس 2026 00:49

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد فخامته، خلال الاتصال، إدانة مصر هذه الاعتداءات ودعمها الكامل لدولة الإمارات في مواجهتها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة سكانها، مؤكداً رفضه أي اعتداء على سيادة الدول العربية أو تهديد أمنها واستقرارها.
وحذر الجانبان، خلال الاتصال، من خطورة التصعيد العسكري على أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين ضرورة تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية تفادياً للمزيد من التدهور في الأمن الإقليمي والدولي.

