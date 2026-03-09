الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إفطار رمضاني لـ «عونك يا وطن»

خلال الإفطار الرمضاني لفريق «عونك يا وطن» (من المصدر)
9 مارس 2026 04:41

العين (الاتحاد)  

في أجواء رمضانية يسودها الودّ والتآلف، أقام الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، مأدبة إفطار رمضاني، بحضور عدد من أعضاء فريق «عونك يا وطن» التطوعي، إلى جانب عدد من المسؤولين، وذلك في لقاء عائلي يجسّد قيم التواصل المجتمعي التي يحرص عليها المجتمع الإماراتي، خاصة في ظل عام الأسرة.
وتبادل الحضور الأحاديث الودّية في أجواء رمضانية مميزة، مؤكدين أهمية اللقاءات والمجالس الرمضانية بوصفها فضاءً للتواصل، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، إلى جانب دورها في غرس القيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة.
وأكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري أن هذه اللقاءات العائلية والمجتمعية تجسّد روح المجتمع الإماراتي القائم على الترابط والتكافل، مشيراً إلى أن عام الأسرة يمثّل فرصة مهمة لتعزيز هذه القيم وترسيخ دور الأسرة في تنشئة الأجيال على مبادئ التعاون والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

