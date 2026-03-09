الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

350 متسابقاً في حفل تكريم جائزة سالم بن حم للقرآن والحديث

مسلم بن حم يتوسط المشاركين في صورة جماعية (من المصدر)
9 مارس 2026 04:40

العين (الاتحاد)

شهد مركز سالم بن حم الثقافي، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، حفل تكريم الفائزين بجائزة سالم بن حم للقرآن الكريم والحديث الشريف في موسمها الثاني، بمشاركة واسعة بلغت 350 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 34 مدرسة.
وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أن هذه الجائزة تنطلق من الإيمان بأهمية بناء الإنسان على أساسٍ راسخ من القيم الدينية والأخلاقية، مشيراً إلى أن العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية تمثل ركيزة أساسية في تنشئة الأجيال، وتعزيز هويتهم الوطنية.
من جانبه، أوضح الدكتور بخيت العامري، مدير عام مركز سالم بن حم الثقافي، أن الموسم الثاني من الجائزة شهد توسعاً ملحوظاً في حجم المشاركة، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة في الموسم الأول إلى 34 مدرسة في الموسم الثاني، كما ارتفع عدد المشاركين من 158 متسابقاً إلى نحو 350 متسابقاً.
وأضاف أن هذا التوسع يعكس الثقة المتزايدة بالجائزة، مؤكداً أن الإقبال الكبير من الطلبة والمدارس يعكس حرص المؤسسات التعليمية على غرس حب القرآن الكريم وسنة النبي، صلى الله عليه وسلم، في نفوس الأبناء، وتعزيز القيم الأخلاقية التي تسهم في إعداد جيلٍ واعٍ ومتمسك بهويته.

