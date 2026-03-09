رجل أعمال يدعم «حد الحياة» بمليون درهم

دبي (وام)



انضم رجل الأعمال الإماراتي علي عبيد بالرشيد الكتبي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بالرشيد»، إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلن عن تقديم مليون درهم دعماً للحملة الرمضانية الجديدة.

ويستمر تدفق المساهمات من الأفراد والمؤسسات، في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ويتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة «إنقاذ الطفل»، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال علي عبيد بالرشيد الكتبي: «حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تأتي امتداداً للمبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من مساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم غاية عليا، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في البذل والعطاء بلا حدود».