بلدية دبي تُطلق مبادرة محطات «إحسان» لإطعام الحيوانات الأليفة

دبي (الاتحاد)



أعلنت بلدية دبي إطلاق مبادرة محطات «إحسان» الأولى من نوعها في المنطقة لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة، والتي تتضمن تركيب 12 جهازاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة من الإمارة.

وضمن هذه المبادرة، ستركّب بلدية دبي 10 أجهزة في الحدائق العامة التابعة لها، إضافةً إلى جهازين ضمن مرافق تابعة لشركة دبي القابضة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي: «يمثل إطلاق محطات (إحسان) لإطعام الحيوانات الأليفة السّائِبة كالقطط وغيرها، ترجمةً لجهود بلدية دبي في تعزيز المظاهر الحضارية والإنسانية، وقيم الرحمة والرفق بالحيوان في الإمارة، إلى جانب الحفاظ على توازن النظم البيئية، وتعزيز الممارسات الحضارية المستدامة التي تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضراً ورقياً في العالم».