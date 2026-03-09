الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية دبي تُطلق مبادرة محطات «إحسان» لإطعام الحيوانات الأليفة

أجهزة موزعة في مناطق دبي لتطبيق المبادرة (من المصدر)
9 مارس 2026 04:40

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي إطلاق مبادرة محطات «إحسان» الأولى من نوعها في المنطقة لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة، والتي تتضمن تركيب 12 جهازاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة من الإمارة.
وضمن هذه المبادرة، ستركّب بلدية دبي 10 أجهزة في الحدائق العامة التابعة لها، إضافةً إلى جهازين ضمن مرافق تابعة لشركة دبي القابضة.
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي: «يمثل إطلاق محطات (إحسان) لإطعام الحيوانات الأليفة السّائِبة كالقطط وغيرها، ترجمةً لجهود بلدية دبي في تعزيز المظاهر الحضارية والإنسانية، وقيم الرحمة والرفق بالحيوان في الإمارة، إلى جانب الحفاظ على توازن النظم البيئية، وتعزيز الممارسات الحضارية المستدامة التي تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضراً ورقياً في العالم».

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: 13.5 مليار درهم قيمة الأصول الوقفية في دبي خلال 2025 بنمو 22%
"حيّ رمضان" في إكسبو دبي.. تجربة متكاملة تجمع بين التراث والابتكار
الحيوانات الأليفة
الذكاء الاصطناعي
بلدية دبي
دبي
آخر الأخبار
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
الرياضة
المرفأ تسدل الستار على منافسات بطولة الظفرة الرمضانية
اليوم 19:30
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
الرياضة
مبابي خارج حسابات ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي
اليوم 19:15
شعار "الوطني للأرصاد"
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": الطقس غداً غائم جزئياً مع فرصة سقوط أمطار
اليوم 17:34
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
الرياضة
العين والوصل.. «قمة الصدارة» واختبار «الطموحات»
اليوم 17:30
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
علوم الدار
الطبيب الإماراتي.. دور محوري في تعزيز الصحة المهنية وحماية
اليوم 17:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©