الثلاثاء 10 مارس 2026
علوم الدار

«دبي الحرة» تساهم بـ 7 ملايين درهم في حملة «حدّ الحياة»

«دبي الحرة» تساهم بـ 7 ملايين درهم في حملة «حدّ الحياة»
9 مارس 2026 04:40

دبي (الاتحاد)

انضمت سوق دبي الحُرة إلى قائمة المشاركين في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت السوق مساهمتها بمبلغ 7 ملايين درهم دعماً للحملة.
وتندرج مساهمة سوق دبي الحرة، في سياق التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة.
وقال راميش سيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة: «إن حملة (حد الحياة) تجسّد حرص دولة الإمارات على تلبية احتياجات المجتمعات الأقل حظاً، وفي مقدمتها توفير الغذاء وشروط الحياة الكريمة للأطفال».

المساهمة

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».
كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.

حملة حد الحياة
رمضان
سوق دبي الحرة
شهر رمضان
محمد بن راشد
دبي
علوم الدار
