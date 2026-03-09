الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

1.049 مليار درهم دعماً لحملة «حد الحياة»

1.049 مليار درهم دعماً لحملة «حد الحياة»
9 مارس 2026 04:40

دبي (وام) 

سجلت تعهدات مؤسسات إنسانية وخيرية دولية، ومساهمات فردية من كبار المتبرعين، أكثر من مليار و49 مليون درهم، كما سجّل مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة الذي جرى أمس الأول في دبي، 91 مليوناً و405 آلاف درهم دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثماره في مكافحة جوع الأطفال في العالم. 

وجاءت هذه الحصيلة من المزايدات الخيرية على 29 رقماً مميزاً للوحات المركبات والهواتف المتحركة، والتي بلغت قيمتها 91 مليوناً و405 آلاف درهم، وتعهدات مساهمة بقيمة 276.36 مليون دولار (1.014 مليار درهم) من مؤسسات إنسانية وخيرية دولية، و35 مليوناً و816 ألف درهم مساهمات فردية لكبار المتبرعين المشاركين، أعلن عنها خلال السحور الرمضاني الذي نظّمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في فندق أرماني دبي في برج خليفة، والذي جمع نخبة من قادة المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال بالتعاون مع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. 
وتذهب هذه المساهمات وريع المزاد، الذي نظّمته مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي و«إي آند الإمارات» وشركة «دو»، لصالح حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع، للمساهمة في توفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة. 
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن الحملة أحدثت حراكاً خيرياً شاملاً منذ بداية الشهر الفضيل، تمثّل في الإقبال الكبير على دعمها، وتدفق المساهمات السخية من الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال، ما يبرز أهمية هذه الحملة كمبادرة عالمية إنسانية كبرى لمكافحة جوع الأطفال، وسوء التغذية الحاد في المجتمعات الأقل حظاً.

تعهدات 
جاءت تعهدات المساهمة خلال السحور الرمضاني، من مؤسسة الآغا خان بمبلغ 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، ومؤسسة «غيتس» بمبلغ 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ومؤسسة «إديلغيف فاونديشن» بمبلغ 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ومؤسسة «أليكو دانغوتي» بمبلغ 5 ملايين دولار (18 مليون درهم)، ومؤسسة «تاتا تراستس» بمبلغ 20 مليون دولار (73 مليون درهم)، ومؤسسة «بيرامال» بمبلغ 50 مليون دولار (184 مليون درهم)، ومؤسسة «داليو الخيرية» بمبلغ 1.36 مليون دولار (5 ملايين درهم). 
كما جاءت المساهمات الفردية لكبار المتبرعين المشاركين في السحور الرمضاني من بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، بقيمة 10 ملايين درهم، وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة «شلهوب»، بقيمة 5 ملايين درهم، ومهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة أمنيات»، بـ 5 ملايين درهم، وحسين داوود، رئيس مجلس إدارة شركة Engro Corporation، بـ 5 ملايين درهم، ومايكل لهياني مؤسس «بروبرتي فايندر» بقيمة 5 ملايين درهم، وعبدالله الشيخ بـ 5 ملايين درهم، و816 ألف درهم من عدد من المساهمين. 
وشهد المزاد، الذي نُظم في فندق أرماني دبي في برج خليفة، بيع 29 رقماً مميزاً، منها 9 أرقام مميزة للوحات المركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«إي آند»، و10 أرقام لشركة «دو». 
وسجّلت المزايدات الخيرية على الأرقام المميزة للوحات المركبات حصيلة إجمالية بلغت 81 مليوناً و500 ألف درهم، والأرقام المقدمة من «إي آند» مليوناً و905 آلاف درهم، والأرقام المقدمة من «دو» 8 ملايين درهم.

