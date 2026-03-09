كورنيش أبوظبي يشهد أطول مأدبة إفطار

أبوظبي (وام)



حضر الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، بجانب عدد من كبار الشخصيات في المجتمع ورجال الأعمال، المبادرة المجتمعية «مسار أسرة» - «أطول مأدبة إفطار عائلية جماعية» التي نظّمتها مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، برعاية الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان - أمس على كورنيش أبوظبي، بشراكة رئيسية مع بلدية مدينة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة الاتحاد للقطارات، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وشركة العين Special Group، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وجاء تنظيم المبادرة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وشهد كورنيش أبوظبي لوحة اجتماعية مميزة تجلت فيها روح الإمارات، حيث امتدت مائدة الإفطار لمسافة تجاوزت 1000 متر، وجمعت أكثر من 850 أسرة من المواطنين والمقيمين، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار المواطنين، فيما تجاوز عدد الحضور 6000 مشارك اجتمعوا حول مائدة واحدة في أجواء رمضانية، جسدت قيم المحبة والتراحم والتآخي بين أفراد المجتمع.





وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من الفرق التطوعية والمجتمعية التي جسّدت أسمى معاني العطاء وخدمة المجتمع، من بينها فريق الليوان للثقافة والتراث، فريق «جبر خاطر»، فريق الهلال الأحمر الإماراتي، فريق متطوعي الإمارات، فريق «كلنا شرطة»، وفريق «شكراً لعطائك». وحظيت المبادرة بحضور إعلامي لافت.

وشارك في دعم مأدبة الإفطار عدد من الجهات والمطاعم والمبادرات المجتمعية، التي قدمت وجبات الإفطار للأسر المشاركة، من بينها الهلال الأحمر الإماراتي، خبزة، Shearing is Caring، مطعم خيرات، داينت للمأكولات الشعبية، مطعم أحلى أكلة، والكباب البلدي، إضافة إلى الضيافة بالقهوة العربية التي عكست كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة، في صورة تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لخدمة المجتمع.

وتجسد مبادرة «مسار أسرة» نموذجاً ملهماً للشراكة المجتمعية والعمل التطوعي في دولة الإمارات، ورسالة إنسانية تؤكد أن قيم التلاحم والتكافل، التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاضرة في وجدان المجتمع الإماراتي.