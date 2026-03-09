الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكما عجمان والفجيرة يستقبلان المهنئين بشهر رمضان المبارك

حميد النعيمي لدى استقباله المهنئين بشهر رمضان المبارك بحضور عمار النعيمي (الصور من وام)
9 مارس 2026 04:41

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، أمس، حيث أعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بالشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتفصيلاً، في عجمان، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك. 
وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من ممثلي مكتب التعليم الخاص بعجمان، ومنطقة عجمان التعليمية، وجامعة عجمان، وجامعة المدينة بعجمان.
كما تقبل سموهما التهاني من كبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي والبركات.
حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وفي الفجيرة، استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، نخبة من الإعلاميين على مستوى الدولة، إلى جانب جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.
وأكد سموه أن الإعلام في عصرنا الراهن بات إحدى أهم أدوات القوة الناعمة، لما يؤديه من دور محوري في نقل المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب إسهامه في ترسيخ قيم المسؤولية المهنية والشفافية في تناول مختلف القضايا والشأن العام، مشدداً على أن الإمارات بقيادة حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت قيم الحرية الإعلامية والمسؤولية المضاعفة من قبل رجال الإعلام.
 وأشار سموه إلى أن الإعلام المسؤول يشكّل ركيزة أساسية في تقديم المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وشرح الحقائق بموضوعية بعيداً عن التهويل أو الانسياق وراء الشائعات، الأمر الذي يعزز ثقة المجتمع بمصادر المعرفة، ويُرسّخ حالة من الطمأنينة والاستقرار في الوعي العام.
 وشدد سموه على أهمية التحلي بالوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى المتداول عبر المنصات المختلفة، والتثبت من مصداقية المعلومات قبل نشرها أو تداولها، لاسيما في ظل سرعة انتشار الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الإعلام الإيجابي سيظل شريكاً أساسياً في تعزيز الطمأنينة المجتمعية، وترسيخ الوعي العام.

حضر الاستقبالات الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

