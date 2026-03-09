الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الإمارات للإفتاء» يحتفي بـ«يوم زايد»

«الإمارات للإفتاء» يحتفي بـ«يوم زايد»
9 مارس 2026 04:40

أبوظبي (وام)

احتفل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بـ«يوم زايد للعمل الإنساني» في مقره بأبوظبي، بحضور عدد من الضيوف والمشاركين، إحياءً لذكرى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستحضاراً لإرثه الإنساني. وتضمّن البرنامج تلاوة من القرآن الكريم، وكلماتٍ استذكرت سيرة زايد الإنسانية، إلى جانب قصيدة شعرية وطنية.
ورحّب الدكتور سبع سالم الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالحضور، مشيراً إلى أنَّ إحياء يوم زايد للعمل الإنساني يأتي وفاءً لمسيرة القائد المؤسس، واستذكاراً لقيم العطاء التي رسخها في دولة الإمارات.

