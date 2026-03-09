الاتحادية للضرائب: نعتز بإرث «زايد الخير»

أبوظبي (الاتحاد)



أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إحياء يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في التاسع عشر من شهر رمضان المبارك، يُعد مناسبةً هامة وذكرى غالية نُعبِّر من خلالها عن مشاعر الاعتزاز والعرفان والفخر بالإرث الخالد لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، طيّب الله ثراه، والذي ساهم في إرساء دعائم مسيرة العطاء الإنساني على المستوى العالمي.

وقال: «يُجسِّد يوم زايد للعمل الإنساني أسمى معاني قيم العطاء والمحبة التي حرصت قيادتنا الرشيدة على تعزيزها بصفةٍ مُتواصلة، فأصبحت دولة الإمارات رائدةً للعمل الخيري، وعزّزت مكانتها بإطلاق العديد من المبادرات الإنسانية التي تخدم ملايين البشر، وتأتي الدولة في مقدمة المانحين للمُساعدات التنموية، والمُبادرين بإغاثة الملهوفين ومُساعدة المُحتاجين والمُستضعفين، وتواصل تنفيذ مشاريع الوقف الخيري في جميع أنحاء العالم».

وأضاف عبدالعزيز الملا: «في هذا اليوم نستذكر مآثر وأمجاد المغفور له «زايد الخير» الذي لا تزال مُبادراته الإنسانية باقية، تُشكِّل نموذجاً يُحتذى به للعمل الخيري في جميع أنحاء العالم، ونؤكد مواصلة السعي للمُساهمة في ترسيخ قيم التلاحُم، والتكافُل».