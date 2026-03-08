الإثنين 9 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجموعة الدار تساهم ب 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

9 مارس 2026 01:08

أعلنت مجموعة الدار، عن تخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي».
يتم توظيف المساهمات في الوقف ضمن أصول استثمارية تُدار وفق أعلى معايير الحوكمة، على أن تُخصَّص عوائدها لدعم احتياجات الأيتام التعليمية والصحية والمعيشية.
يأتي الإعلان عن هذه المساهمة تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني. تم الإعلان عن المساهمة في متحف زايد الوطني بحضور معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر في أبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وفهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لأوقاف أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي في مجموعة الدار، وفهد محمد العامري، مدير تنفيذي الشؤون التنموية والإنسانية بديوان الرئاسة، مدير صندوق إرث زايد الإنساني.
وقال معالي محمد خليفة المبارك «وفي عام الأسرة في دولة الإمارات، تجسد حملة 'وقف أم الإمارات للأيتام' المبادئ الجوهرية التي توجه مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتترجم القيم الأصيلة لدولة الإمارات والمتمثلة في التراحم والمسؤولية والحرص التام على تعزيز التلاحم المجتمعي. وتلتزم الدار بمسؤوليتها تجاه دعم المجتمع وترسيخ ترابطه واستقراره انطلاقاً من دورها الفاعل في هذه المسيرة التنموية الوطنية. وتبرهن هذه المبادرة الوقفية الرائدة على الأهمية البالغة لتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل يرتكز على التقدم والازدهار للجميع».
من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي في مجموعة الدار «نؤمن في الدار بأن التقدم المستدام لا يكتمل إلا من خلال دعم مجتمعاتنا وتمكين أفرادها. وتجسد حملة 'وقف أم الإمارات للأيتام' القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها التضامن والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال هذه الشراكة، نُسهم في ترسيخ نهج طويل الأمد لتوفير الرعاية والفرص الجوهرية للشباب، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وطموحنا المشترك لبناء مجتمع أكثر شمولاً ومرونة واستدامة».

