علوم الدار

أحمد بن حميد: إرث إنساني راسخ

أحمد بن حميد: إرث إنساني راسخ
9 مارس 2026 04:38

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني يُجسّد القيم النبيلة التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وجدان أبناء الإمارات، مشدداً على أن نهج العطاء الإنساني والتكافل المجتمعي ركن أصيل في مسيرة الدولة التنموية.
وقال: «يمثل يوم زايد للعمل الإنساني محطة وطنية نستحضر فيها سيرة الوالد المؤسس الذي جعل من الخير رسالةً إنسانية تتجاوز الحدود، ورسّخ في دولة الإمارات نهجاً قائماً على البذل والعطاء وخدمة الإنسان أينما كان». وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: أن «إرث الشيخ زايد الإنساني سيبقى منارة تهدي الأجيال نحو العمل الخيري والإنساني، وتعكس قيم الرحمة والتسامح والتضامن التي قامت عليها دولتنا المباركة».
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ هذا النهج الإنساني.
وأضاف: «في هذه المناسبة العزيزة، نجدد التزامنا بمواصلة العمل بروح المسؤولية المجتمعية، مستلهمين من إرث الشيخ زايد قيم العطاء والتكافل، ومؤكدين أن مسيرة الخير ستظل متواصلة في وجدان أبناء الإمارات».

