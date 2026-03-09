خليفة بن محمد: محطة وطنية لتجديد إرث زايد

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن «يوم زايد للعمل الإنساني»، يمثّل محطة وطنية ملهمة يستحضر فيها أبناء دولة الإمارات إرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى دعائم العمل الإنساني ورسّخ قيم العطاء وجعلها نهجاً أصيلاً في مسيرة الدولة.

وقال: إن إحياء هذه الذكرى العطرة يجسّد المكانة الكبيرة التي يحتلها «زايد الخير» في وجدان أبناء الإمارات، ويعكس استمرار رسالته الإنسانية التي تحوّلت مع مرور الزمن إلى ثقافة مجتمعية راسخة ونهج مؤسسي متكامل في العمل الخيري، مؤكداً أن دولة الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً متفرداً في العطاء الإنساني من خلال مشاريعها ومبادراتها الوطنية والدولية التي امتدت إلى أنحاء العالم، خدمةً للإنسانية وصوناً لكرامتها.

وأضاف أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجدّد التأكيد على الثوابت الوطنية التي أرساها القائد المؤسس، والتي تواصل الدولة ترسيخها في مسيرتها التنموية والإنسانية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك عبر دعم المبادرات الإنسانية والتنموية وترسيخ قيم التضامن الإنساني، ومدّ جسور العون للمحتاجين في العالم.