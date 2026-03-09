الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله الحميدان: الإيمان بقدرات أصحاب الهمم

عبدالله الحميدان: الإيمان بقدرات أصحاب الهمم
9 مارس 2026 04:38

أبوظبي (وام) 

أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل مناسبة متجددة لتعزيز روح المسؤولية والإيمان بقدرات أصحاب الهمم. 
وقال الحميدان، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني 2026: إن «الهيئة» تترجم هذا النهج عبر إطلاق مبادرات نوعية، وتقديم خدمات متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الاستقلالية، وفتح آفاق أوسع للدمج والمشاركة المجتمعية. 
وأوضح أن تمكين أصحاب الهمم يعد التزاماً يومياً ونهجاً مؤسسياً مستداماً ورؤية واضحة نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدلاً. 
واختتم قائلاً: نجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة العمل بعزيمة قوية وتطوير شراكاتنا وبرامجنا، ليبقى العطاء أسلوباً عملياً، ويظل العمل الإنساني ثقافة راسخة في جميع المبادرات والخدمات التي نقدمها.

