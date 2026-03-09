الثلاثاء 10 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طارق العامري: خدمة الإنسان وبناء الأوطان

طارق العامري: خدمة الإنسان وبناء الأوطان
9 مارس 2026 04:39

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، أن الوكالة تواصل نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العمل الإنساني، من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج الهادفة إلى تحسين الواقع المعيشي، وإحداث الأثر الملموس، ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين، والوقوف مع المنكوبين، وإغاثة المتأثرين جراء الكوارث والأزمات والحروب والصراعات.
 وأوضح أن هذا اليوم الخالد يُجسد سخاء وعطاء الشيخ زايد، ومآثره الخالدة وحكمته الرائدة في تسخير ما وهبه الله من خير ونِعم وثروة لخدمة الإنسان وبناء الأوطان، وتحسين المستويات المعيشية والاجتماعية للمجتمعات المُحتاجة، مبيناً أن هذا المسار يستمر باهتمام بالغ من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

