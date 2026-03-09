محمد بن طحنون: إرث إنساني عظيم

أبوظبي (الاتحاد)



أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن ذكرى التاسع عشر من رمضان، «يوم زايد للعمل الإنساني»، تظل خالدة في ذاكرة الوطن، وتسجل بحروف من نور الإرث الإنساني العظيم الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع دعائم العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسَّخ قيم البذل والعطاء والتكافل التي أصبحت نهجاً راسخاً في مسيرة الدولة.

وأوضح أن هذه المناسبة تجسد القيم النبيلة التي غرسها القائد المؤسس في أبناء الإمارات، حيث امتدت أيادي الخير الإماراتية إلى مختلف أنحاء العالم، حاملة رسالة إنسانية سامية تقوم على التعاون والتضامن ومساندة المحتاجين، بما يعكس المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنمية المستدامة.